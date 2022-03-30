Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на выдачу виз
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Посольство США в РФ сообщило, что приостановило обработку заявок на иммиграционные и неиммиграционные визы.
«Обратите внимание, что посольство США в Москве на данный момент не обрабатывает заявки на иммиграционные и неиммиграционные визы из-за введенных российскими властями ограничений», – передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
Ранее Франция возобновила выдачу виз россиянам. Так, визу можно получить с 1 апреля, именно тогда снимаются связанные с пандемией ограничения для получения туристических виз россиянами.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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