Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на выдачу виз

Посольство США в РФ сообщило, что приостановило обработку заявок на иммиграционные и неиммиграционные визы.

«Обратите внимание, что посольство США в Москве на данный момент не обрабатывает заявки на иммиграционные и неиммиграционные визы из-за введенных российскими властями ограничений», – передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Ранее Франция возобновила выдачу виз россиянам. Так, визу можно получить с 1 апреля, именно тогда снимаются связанные с пандемией ограничения для получения туристических виз россиянами.

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