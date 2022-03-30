 

Пушилин рассказал, где сконцентрированы остатки нацбатальонов в Мариуполе

30.03.2022, 20:07, Новости дня
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Украинские нациналистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Центральные районы [Мариуполя] уже отрабатываются нашими подразделениями. Основная концентрация [националистических батальонов] – на трех заводах. Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов. Я говорю про «Азовсталь», «Ильича» и «Азовмаш», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что военнослужащие армии РФ совместно с коллегами из ДНР уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе: женщина убивала как военных, так и мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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