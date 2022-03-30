 

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

30.03.2022, 19:48, Новости дня
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Народная артистка РФ Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года, сообщила директор театра Татьяна Баранова.

«Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года», – привели в пресс-службе театра комментарий директора, сообщает ТАСС.

При этом «Современник» и Театр наций сохранят в репертуаре некоторые спектакли, в которых она участвовала. Так, в «Современнике» Хаматова была задействована в постановках «Утровечер» и «Враги. История любви».

У спектакля «Враги. История любви» есть второй состав, сообщил художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков. Что касается постановки «Утровечер», по его словам, это был индивидуальный авторский проект, который осуществили режиссер-постановщик Владимир Варнава и Хаматова, у него замены не будет.

В Театре наций актрису заменили в постановках «Рассказы Шукшина» и «Мастер и Маргарита», спектакль «Горбачев» «пока заморожен», сказала директор Театра наций и генеральный директор фестиваля Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Мария Ревякина.

Ранее стало известно о том, что Хаматова покинула Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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