Чиновники ЕК устроили рейдовые проверки дочерних компаний Газпрома

Европейские чиновники провели рейды в дочерних предприятиях российского Газпрома, они устанавливали роль компании в подорожании газа на территории Европы, сообщают СМИ.

Проверки проводились в офисах «Газпром Германия» и Wingas, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

На эти компании приходится порядка 20% поставок газа в ФРГ. Представители Еврокомиссии и компаний не стали комментировать произошедшее.

Также не прокомментировали ситуацию в «Газпром экспорте».

23 марта президент Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.

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