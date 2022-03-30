Чиновники ЕК устроили рейдовые проверки дочерних компаний Газпрома
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Европейские чиновники провели рейды в дочерних предприятиях российского Газпрома, они устанавливали роль компании в подорожании газа на территории Европы, сообщают СМИ.
Проверки проводились в офисах «Газпром Германия» и Wingas, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
На эти компании приходится порядка 20% поставок газа в ФРГ. Представители Еврокомиссии и компаний не стали комментировать произошедшее.
Также не прокомментировали ситуацию в «Газпром экспорте».
23 марта президент Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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