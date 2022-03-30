Суд отклонил иск RT France об отмене решения о приостановке работы из-за санкций

Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено вещание нескольких СМИ, в том числе RT.

«Председатель суда отклонил иск RT France, который преследовал приостановку санкций Совета Евросоюза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Напомним, 2 марта ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В решении значились следующие СМИ: RT – Russia Today English, RT – Russia Today UK, RT – Russia Today Germany, RT – Russia Today France и RT – Russia Today Spanish, а также Sputnik.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

Ранее сообщалось, что компания «Македонски Телеком» запретила ретрансляцию RT в Северной Македонии, сообщили СМИ.

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