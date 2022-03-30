 

Суд отклонил иск RT France об отмене решения о приостановке работы из-за санкций

30.03.2022, 16:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено вещание нескольких СМИ, в том числе RT.

«Председатель суда отклонил иск RT France, который преследовал приостановку санкций Совета Евросоюза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Напомним, 2 марта ЕС запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В решении значились следующие СМИ: RT – Russia Today English, RT – Russia Today UK, RT – Russia Today Germany, RT – Russia Today France и RT – Russia Today Spanish, а также Sputnik.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

Ранее сообщалось, что компания «Македонски Телеком» запретила ретрансляцию RT в Северной Македонии, сообщили СМИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / В мире: Трамп заставил Байдена трястись и запинаться

27.10 / Выборы мэра Черкасс. “Слуга народа” и “Евросолидарность” могут поддержать кандидата от “Голоса” во втором туре

05.10 / В Facebook назвали причину масштабного сбоя. Утечек данных из соцсети не было

20.01 / Микитася оставили под арестом

07.02 / После внеплановых проверок Беглова очереди в медучреждения не исчезают

18.03 / “Девочки рулят”. Никитюк и Астафьева снялись в клипе NK с использованием образов Pussy Riot. Видео

16.01 / Волонтеры нашли заблудившегося в Карпатах львовского туриста

17.08 / Столтенберг: Крах в Афганистане произошел со скоростью, которой мы не могли ожидать. Нам предстоит извлечь много уроков

12.03 / NTD – вредители номер один — Канберра переживает нашествие кроликов

29.05 / Сборная РФ обыграла Швейцарию в матче ЧМ по хоккею

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика