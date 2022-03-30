В мире: Западные санкции бросают соседей РФ в ее объятия

«Если мы сейчас выстоим, то это даст мощный толчок для развития в будущем». Такими словами эксперты оценивают происходящее в Средней Азии – здесь разразился невиданный с начала пандемии экономический кризис. Резко растут цены, особенно на продукты и топливо. Каким образом это связано с антироссийскими санкциями и почему происходящее может пойти на пользу России?

В РФ еще со 2 марта для стабилизации курса рубля запретили вывозить валюту на сумму свыше 10 тыс. долларов США. В соседнем Казахстане 14 марта приняты аналогичные меры. Согласно указу президента страны, помимо такой же суммы (свыше $10 тыс.), запрещается вывозить за рубеж золотые слитки и инвестиционные монеты из золота и серебра. В пояснении к указу говорится, что такие меры приняты для защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности.

В конце 2021 года за один доллар давали 435 тенге, в середине марта курс обвалился до 505-510 тенге за доллар, по мере укрепления курса рубля, тенге немного отыграл потери в последние дни. Вслед за обесцениванием национальной валюты в гору пошли цены, в том числе на продовольствие.

Схожие процессы наблюдаются и в других странах Средней Азии. Сахар, масло, мука и другие продукты, в особенности импортные – всё подорожало. Это следствие зависимости от импортных поставок из России, в первую очередь зерновых культур и масла.

По сути, южные соседи РФ в экономическом плане переживают вторую пандемию, только теперь вместо туалетной бумаги с полок магазинов исчезла обычная, офисная А4. Ушлые местные предприниматели, до кризиса закупившие бумажные изделия в России, теперь отправили бумагу обратно в Россию, чтобы заработать на резко поднявшихся там ценах.

В странах, зависимых от денежных переводов трудовых мигрантов из РФ (Таджикистан, Киргизия и Узбекистан), вслед за рублем также обвалились национальные валюты. Это привело к тому, что семьи мигрантов, на руки получают гораздо меньше местной валюты, чем это было до начала спецоперации 24 февраля. Плюс ко всему, инфляцию разгоняет дорожающие ГСМ, за ценами на бензин как обычно поднимутся цены на другие виды товаров.

Если вернуться к Казахстану, то основой его экономики является топливно-энергетический комплекс, а также черная и цветная металлургия, химическая промышленность. Аграрный сектор тоже развит, республика выращивает много пшеницы (которая идет в том числе на экспорт). Помимо экспорта продовольствия, республика немало и закупает продуктовых товаров, главным образом из России.

Эксперт из Казахстана Ожет Шегирбаев подтверждает, что санкционное противостояние РФ и западных стран влияет на ближайших торговых партнеров Москвы, которые тесно связаны с российской экономикой. Вслед за рублем по отношению к доллару упали национальные валюты среднеазиатских стран, в частности – казахский тенге.

«Происходящее вызвано не только положением дел внутри страны, это следствие глобальных сдвигов» – сказал Шегирбаев газете ВЗГЛЯД. По словам казахстанского эксперта, война на Украине и санкции повлияли и на логистику, прервав цепочки поставок из тех стран, которые шли через российскую территорию на международные рынки. Главный путь для казахстанских товаров в Европу пролегал через Россию. Теперь казахстанским компаниям приходится искать альтернативные маршруты для экспорта своих товаров.

Также пострадали и китайские компании, которые сухопутным путем отправляли товары в Европу. Санкции против РФ хоть и не напрямую, но затронули китайский железнодорожный коридор «Новый шелковый путь». Поставки грузов срываются, а поставщики несут убытки. Но если Пекин всегда может перенаправить поток грузов в Европу традиционным морским путем, то для Казахстана это сделать не так просто.

«При премьер-министре Казахстана был создан оперативный штаб для решения возникших транспортных проблем, но нужно время, чтобы отладить новые логистические пути. На текущий момент казахстанским экспортерам предложен альтернативный – транскаспийский маршрут (через Азербайджан). В целом, для Казахстана текущая ситуация имеет непосредственное влияние в экономическом планет, потому что РФ для нас – это важнейший торговый партнер», – говорит Шегирбаев.

В прошлом году общий товарооборот Казахстана составлял порядка 101 млрд долларов, из них торговля с Россией составляет 24 млрд долларов. Причем импорт из РФ ($17 млрд) превышает экспорт из Казахстана ($6,9 млрд). Также стоит отметить, что обе страны состоят в Евразийском экономическом союзе, в котором для участников открыты таможенные границы. Дефицит или просто ажиотажный спрос на определенный вид товара в одной стране провоцирует аналогичное поведение населения в других странах – членах ЕАЭС.

Другой экономист из Казахстана Айдархан Кусаинов также полагает, что несмотря на то, что против Казахстана не вводили санкции, взаимосвязь казахской и российской экономики способствовала перетоку проблем из одной страны в другую. Однако, по мнению эксперта, несмотря на близость Москвы и Нур-Султана, западные страны не станут накладывать санкции и на Казахстан. «Вряд ли такое может случиться, что на Казахстан или какие-либо другие страны Центральной Азии наложат санкции, – сообщил Айдархан Кусаинов газете ВЗГЛЯД. – Во-первых, у Евросоюза и США в нашем регионе и так мало сторонников. Западу важнее заигрывать с нашими странами в попытках приобрести здесь новых сторонников, поэтому им нет смысла накладывать санкции, которые только разозлят. В ином случае Запад полностью отдаст регион под влияние РФ и Китая».

Несмотря на тяжелые времена, бизнес Казахстана и РФ пытается удержать наработанные связи. Предприниматели видят в происходящем в том числе новые возможности. Например, российский миллиардер Игорь Рыбаков строит завод в Алматинской области, и он намерен ещё один свой завод переместить в Казахстан. В интервью Forbes Kazakhstan бизнесмен заявил, что из кризиса необходимо выбираться совместными усилиями, иначе все сильно пострадают.

«10% бизнесменов уже занимаются посткризисным строительством <…> И я хочу, чтобы казахстанские предприниматели тоже присоединялись к этому. Мы так тесно связаны, что на всех будет огромное влияние. Если казахстанские бизнесмены думают, что им удастся пересидеть эту ситуацию, то мне просто смешно. Это как у Змея Горыныча: головы разные, а задница-то одна. Нам надо держаться друг друга, иначе нам головы оторвет в разные стороны», – говорит Рыбаков.

Помимо сильных экономических связей, Средняя Азия и РФ сильно связаны в вопросах обеспечения безопасности. Стабильный Казахстан позволяет РФ не тратить много ресурсов на охрану казахско-российской границы – самой протяженной сухопутной границы в мире. В свою очередь, силы ОДКБ гарантируют безопасность региона от возможного вторжения боевиков из Афганистана. Пока талибы демонстрируют миролюбие, но как показывает практика, в этой стране к власти может прийти кто угодно.

«На мой взгляд, сейчас наступил момент истины для суверенитета РФ и других постсоветских государств, – сообщила газете ВЗГЛЯД эксперт по постсоветским странам Марина Лапенко. – В настоящий момент стало очевидным, что независимое и суверенное развитие должно выражаться в существовании независимой финансовой, транспортной, производственной и технологической системы – это основа для полноценного суверенитета любой страны».

По словам эксперта, наиболее наглядно проблемы проявились в финансовой сфере, возникли трудности при оплате по международным контрактам. Санкционный режим, частичное отключением от SWIFT привело к затруднениям при расчетных операциях.

Многих трудностей можно было бы избежать, если бы в должной мере развивались интеграционные возможности между нашими странами. Например, много было разговоров о необходимости создания единой расчетной единицы.

«Я не говорю уже о единой валюте, поскольку этот вопрос всегда рассматривался постсоветскими республиками в паре с вопросом о суверенитете, – поясняет Лапенко. – Но вот некая расчетная единица по типу европейского ECU могла быть давно введена и это в значительной степени упростило бы торгово-экономические отношения между странами СНГ. К сожалению, этого не произошло, и мы пожинаем плоды возникших проблем при совершении расчетных операций. Кроме того, если брать простых граждан, то держатели казахстанских банковских карта на территории РФ не могут снять наличные средства, потому что они привязаны к VISA или Mastercard. Поэтому, скажем так – «недоинтегрированность» – остро проявилась в условиях кризиса».

С точки зрения специалистов, в новых условиях появляется окно возможностей для предпринимателей из дружественных стран. Например, большие перспективы открываются перед Узбекистаном, который может намного нарастить поставки в РФ фруктов, овощей и других товаров. РФ и странам Средней Азии (шире – всего ЕАЭС), советуют эксперты, можно разработать совместную «Дорожную карту» по снижению негативных последствий западных санкций. Необходимо принимать совместные меры по стабилизации макроэкономической ситуации, отрабатывать новые маршруты поставок, снижать тарифы и ЖД-перевозки, ввести единую расчетную единицу для финансовой системы и многое другое.

«Как мы видим, западные страны действуют совместно, коллективно давя неугодные им страны. На этот вызов тоже нужно отвечать совместные усилиями дружественных стран. Кто помог Казахстану во время январских беспорядков? Только его союзники по ОДКБ. В случае похожего кризиса мы можем рассчитывать только друг на друга. Необходимо срочно создать независимую финансовую систему, это позволит избавиться от доллара при взаимных расчетах и взаимных инвестициях. Санкционный режим уже на пределе и если мы сейчас выстоим, то это даст мощный толчок для развития в будущем», – резюмирует Лапенко.

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