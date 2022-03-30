Эксперты из США назвали расчеты «Алмаз-Антея» самыми верными по делу MH17

Американские эксперты заявили, что расчеты российского концерна «Алмаз-Антей» по делу MH-17 наиболее соответствуют характеру повреждений на обломках самолета, сообщила адвокат одного из обвиняемых россиян Сабине тен Дуссхате.

«Все три эксперта (из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского «Алмаз-Антея») пришли к разным выводам относительно места пуска ракеты. В виду экспертизы «Алмаз-Антея», его комплексного подхода и простым объяснениям, которые они представили в отчетах и в ходе опроса», – сказала адвокат в суде, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что сторона защиты расценивает результаты «Алмаз-Антея» как самые надежные.

Защита решила обратиться за оценкой отчетов «Алмаз-Антея», голландских и бельгийских экспертов к группе опытных американских экспертов.

«Американские эксперты пришли к выводу, что расчеты «Алмаз-Антея» по делу MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на всех доступных обломках самолета», – указала юрист.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.

Опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей»

проводился еще летом 2021 года. Тогда же проводился опрос представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия).

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

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