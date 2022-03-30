Чеченский министр рассказал о прикрывающихся детьми нацистах в Мариуполе
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Националисты в Мариуполе пытались скрываться за спинами детей, они также стреляли по несовершеннолетним, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Мы были в республиканском травматологическом центре. Выполняя поручение республики, мы выделяли финансовые средства для приобретения различных медицинских специальных дорогостоящих аппаратов, медикаментов, лекарств», – цитирует Дудаева канал 360.
Он отметил, что там было много детей, пострадавших из-за обстрелов украинских военных. Их отправили из Мариуполя и других освобожденных населенных пунктов.
«Европа, как всегда, придерживается двойных стандартов. Там были дети с тяжелыми огнестрельными ранениями, дети, которые лишились конечностей», – сказал глава чеченского ведомства.
Дудаев отметил, что поговорил с детьми и их родителями. Они сообщили ему, что были в окружении в Мариуполе, и националисты не выпускали их из окружения, держали в плену, прикрывались ими.
«При попытке матери с детьми выйти из окружения эти бандеровцы, националисты, они им стреляли в спину», – сообщил министр.
«Мы были вчера в Волновахе, мы видели, чему обучали детей, какой жестокости они подвергаются, какая идеология вкладывается в детей. Малышей начальных классов они обучали различной диверсионной работе», – сказал Дудаев.
Дудаев предположил, что западные СМИ не станут писать о том, что было с людьми в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что ВС РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3642 человека.
Ситуацию в этом городе обсуждали и президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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