Чеченский министр рассказал о прикрывающихся детьми нацистах в Мариуполе

Националисты в Мариуполе пытались скрываться за спинами детей, они также стреляли по несовершеннолетним, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Мы были в республиканском травматологическом центре. Выполняя поручение республики, мы выделяли финансовые средства для приобретения различных медицинских специальных дорогостоящих аппаратов, медикаментов, лекарств», – цитирует Дудаева канал 360.

Он отметил, что там было много детей, пострадавших из-за обстрелов украинских военных. Их отправили из Мариуполя и других освобожденных населенных пунктов.

«Европа, как всегда, придерживается двойных стандартов. Там были дети с тяжелыми огнестрельными ранениями, дети, которые лишились конечностей», – сказал глава чеченского ведомства.

Дудаев отметил, что поговорил с детьми и их родителями. Они сообщили ему, что были в окружении в Мариуполе, и националисты не выпускали их из окружения, держали в плену, прикрывались ими.

«При попытке матери с детьми выйти из окружения эти бандеровцы, националисты, они им стреляли в спину», – сообщил министр.

«Мы были вчера в Волновахе, мы видели, чему обучали детей, какой жестокости они подвергаются, какая идеология вкладывается в детей. Малышей начальных классов они обучали различной диверсионной работе», – сказал Дудаев.

Дудаев предположил, что западные СМИ не станут писать о том, что было с людьми в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3642 человека.

Ситуацию в этом городе обсуждали и президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.