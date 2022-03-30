 

Голландская партия отказалась слушать выступление Зеленского в парламенте

30.03.2022, 14:10, Новости дня
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В Нидерландах партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заявила, что не будет слушать онлайн-выступление Владимира Зеленского в парламенте в четверг, так как считает неуместным делать из украинского лидера «полусвятого» и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях.

Планируется, что в четверг Зеленский выступит с видеообращением в Палате представителей (нижняя палата парламента Нидерландов). Голландская партия «Форум за демократию» заявила, что присутствовать на выступлении не будет, а также не намерена участвовать в последующих дебатах.

«Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать (!) политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки», – передает РИА «Новости» сообщение парламентариев.

Они напомнили, что Зеленский фигурирует в весьма сомнительных финансовых делах, например, в «Панамском досье». Кроме того, его армия нередко позирует с нацистской символикой. «А недавно в социальные сети также просочились ужасающие акты насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск. Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным», – считают в партии.

В «Форуме за демократию» считают, что принимать сторону в конфликте на основании эмоций и личной симпатии или под впечатлением речи «совершенно неуместно». Кроме того, парламент – «не площадка для односторонних заявлений».

Как подчеркивается в заявлении, выступление Зеленского в нидерландском парламенте идет вразрез с более чем 170-летней демократической традицией: никогда ранее глава иностранного государства не выступал в Палате представителей. «Для этого есть веская причина: демократическое принятие решений в голландском парламенте должно происходить совершенно независимо, без иностранного влияния и иностранных интересов», – отметили в партии.

Ранее французы осудили антироссийское выступление Зеленского перед парламентом. Также Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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