 

Среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине

30.03.2022, 14:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Решение о проведении специальной военной операции РФ в Украине скорее поддерживают 76% граждан России. С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Представление о целях специальной военной операции сформировалось и остается неизменным на протяжении трех последних недель. Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (42% опрошенных, -4п.п. за неделю).

Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (21%, +2 п.п. за неделю), защитить население Донбасса (18%). О том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 4% опрошенных.

Опрос был проведен 25, 27 февраля, 3, 17, 24 марта 2022 года методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.

Ранее данные опроса Фонда «Общественное мнение» показали, что за прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В 2019 году “Укрпошта” выплатила в госбюджет в четыре раза больше дивидендов, чем за предыдущие 10 лет

11.08 / Эксперт объяснил слова Шойгу о самой главной угрозе РФ

29.09 / Каннский кинофестиваль пройдет в октябре в сокращенном формате. Названы фильмы, которые покажут участникам

05.07 / Россиянам напомнили о «летних запретах» при пользовании смартфонами

07.08 / Лукашенко рассказал, предлагал ли Путин ему должность в союзном государстве

18.05 / “Привет Петр Алексеевич!” и папка “гусь”. Что обнаружили журналисты в данных видео Чауса

22.02 / Эксперт – немецкие политики не замечают, что между Германией и Россией есть ещё и Польша

02.11 / Ученые допускают, что внутри звезд может существовать жизнь

26.09 / В тройном ДТП в Херсонской области погибло два человека – полиция

31.08 / Рубль снизился к доллару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика