Среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине

Проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Решение о проведении специальной военной операции РФ в Украине скорее поддерживают 76% граждан России. С начала мониторинга поддержка возросла на 11 п.п. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 п.п. меньше, чем 25 февраля). Еще 9% затруднились ответить», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Представление о целях специальной военной операции сформировалось и остается неизменным на протяжении трех последних недель. Основная из них – защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (42% опрошенных, -4п.п. за неделю).

Кроме того, считываются цели изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (21%, +2 п.п. за неделю), защитить население Донбасса (18%). О том, что цель специальной военной операции – оккупировать Украину и присоединить ее к России, сообщили 4% опрошенных.

Опрос был проведен 25, 27 февраля, 3, 17, 24 марта 2022 года методом телефонного интервью среди 1600 человек старше 18 лет. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий президента Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растет, на это указывают данные всех социологических организаций.

Ранее данные опроса Фонда «Общественное мнение» показали, что за прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%.

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