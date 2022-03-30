 

Лавров проинформировал китайского коллегу о ходе спецоперации и переговорах с Киевом

30.03.2022, 10:55, Новости дня
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Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Туньси проинформировал китайского коллегу Ван И о ходе специальной военной операции РФ и ходе переговоров с Украиной, сообщили в МИД России.

«Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства информировал китайского коллегу о ходе проведения специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации и динамике переговорного процесса с киевским режимом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Кроме того, Лавров на переговорах затронул тему военно-биологической деятельности США на Украине. «С российской стороны привлечено внимание к военно-биологической деятельности США на Украине и к нашим соответствующим усилиям на многосторонних площадках», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также главы российского и китайского МИД отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против России. «Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении РФ США и их сателлитами», – сообщили в МИД РФ по итогам встречи.

Помимо прочего, Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове. «Рассмотрен ряд важных тем глобальной и региональной повестки дня, включая текущее положение дел в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, на Корейском полуострове», – отмечается в сообщении.

Ранее Лавров, по прибытию в Туньси, где проходит министерская конференция государств – соседей Афганистана, заявил, что РФ с Китаем и их единомышленники вместе будут двигаться к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

В Пекине отметили, что отношения Китая и РФ с начала года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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