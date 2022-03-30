Милиция ДНР заявила об убийстве за сутки 48 украинских военнослужащих

Бойцы русской коалиции за сутки уничтожили в боях полсотни украинских боевиков и больше десятка огневых позиций, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 48 украинских националистов, 11 огневых позиций, в том числе две временные огневые позиции 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», один танк, одну бронированную машину», – передает Донецкое агентство новостей слова Басурина.

При этом одна самоходка, броневик и БМП захвачены у противника. На сторону ДНР решили перейти16 военнослужащих 25-й воздушно-десантной и 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотника комплексом «Панцирь».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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