Минобороны: «Искандером» уничтожены два ракетно-артиллерийских склада в Донецкой области

Российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области», – передает РИА «Новости» его слова.

Конашенков добавил, что высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий. «Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе», – рассказал он.

По информации генерала, воздушно-космические силы РФ уничтожили за минувшие сутки десять украинских беспилотников. «Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск», – отметил он.

Кроме того, ВКС РФ и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, добавил Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска», – сказал генерал.

Были также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

Всего за время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тыс. танков и бронетехники, сообщил Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета и 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.

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