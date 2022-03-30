 

ВСУ обстреляли Горловку из гранатомета

30.03.2022, 8:06, Новости дня
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Украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 20 гранат из автоматического гранатомета на станке, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел производился в 7.15 мск из населенного пункта Троицкое, украинские войска также применяли стрелковое оружие, говорится в  сообщении Telegram-канала СЦКК.

Ранее ВСУ провели обстрел Киевского района Донбасса, где расположены жилые кварталы. Снаряды попали в густонаселенные кварталы недалеко от торгового центра «Донецк Сити». Снаряды перебили газопровод, также загорелся дом на улице Орбиты.

В представительстве ДНР сообщили, что в 13.40 мск ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов калибром 122 мм.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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