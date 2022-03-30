«Финансиста» банды Цапков завербовали в СБУ

Предполагаемый финансист банды Цапков Федор Стрельцов, объявленный в международный розыск, скрылся на Украине и был завербован сотрудниками украинской разведки, СБУ якобы выдала ему новый паспорт, сообщил один из адвокатов потерпевших Константин Поспелов.

Поспелов заявил, что, «скрывшись от следствия, так называемый казначей банды Цапков Федор Евгеньевич Стрельцов получил защиту от Службы безопасности Украины, которая с его участием провела провокацию по задержанию граждан Украины, которые якобы по заданию российских спецслужб за 100 тыс. долларов США пытались его похитить и привести в Следственный комитет», передает ТАСС.

За это Стрельцову якобы выдали новые документы и «поместили на конспиративную квартиру под охрану СБУ, откуда он под их руководством организовал массированную клеветническую кампанию в отношении российских следователей, расследующих его уголовное дело, свидетелей и потерпевших».

Ранее стало известно, что участник банды Цапков Вячеслав Цеповяз и его экс-супруга Наталья Стришняя проходят подозреваемыми по делу об убийстве руководителя администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича в 2002 году.

Кроме того, было возобновлено уголовное дело о мошенничестве при покупке агропредприятия «Север Кубани», в нем мог быть замешан член банды Цапков Иван Стришний, брат экс-супруги Цеповяза.

Напомним, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова.

В 2013 году суд приговорил Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Стришняя является экс-супругой члена банды Вячеслава Цеповяза, совладелицей и гендиректором ООО «ОПХ «Слава Кубани».

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