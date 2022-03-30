 

Арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене

30.03.2022, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила, что приняла решение приостановить проведение военных операций на территории Йемена.

Коалиция пояснила, что приняла такое решение для «успеха межйеменских переговоров» и «создания позитивной атмосферы во время священного месяца Рамадан для установления мира». Военные операции решено приостановить с 6.00 мск среды, передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал во вторник стороны конфликта и прекратить военные действия на время межйеменских переговоров, которые начнутся в среду.

Напомним, конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и поддерживающей правительство Йемена. На прошлой неделе хуситы обстреляли станцию по распределению нефтепродуктов в Джидде на западе Саудовской Аравии.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Площадь лесных пожаров под Челябинском возросла почти втрое

26.08 / Курс гривны к доллару опустился

18.11 / Евросоюз решил не вносить Украину в список стран, безопасных для путешествий

31.01 / В Украине 30 января получили прививку от коронавируса почти 21 тыс. человек

10.07 / Особенности работы мозга позволяют нам видеть лица в разных предметах

06.01 / Умная маска Razer Zephyr Pro получила усилитель голоса

15.05 / Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России

07.10 / Стало известно, за какие переводы банк может заблокировать карту

17.01 / Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID

12.02 / Губерниев отреагировал на запрет логотипа СБР для российских биатлонистов на ЧМ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика