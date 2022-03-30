Арабская коалиция объявила о приостановке военных операций в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила, что приняла решение приостановить проведение военных операций на территории Йемена.

Коалиция пояснила, что приняла такое решение для «успеха межйеменских переговоров» и «создания позитивной атмосферы во время священного месяца Рамадан для установления мира». Военные операции решено приостановить с 6.00 мск среды, передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал во вторник стороны конфликта и прекратить военные действия на время межйеменских переговоров, которые начнутся в среду.

Напомним, конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и поддерживающей правительство Йемена. На прошлой неделе хуситы обстреляли станцию по распределению нефтепродуктов в Джидде на западе Саудовской Аравии.

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