 

Из-за санкций авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российский реестр

30.03.2022, 6:05, Новости дня
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Все 125 эксплуатируемых самолетов «России» переведены в российский реестр, сообщил официальный представитель авиакомпании.

Указывается, что «процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством», а российские сертификаты дадут возможность «продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами», передает ТАСС.

Парк «России» включает самолеты SSJ 100, Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747. Чтобы снизить риски, для полетов за рубеж будут использоваться российские SSJ 100, принадлежащие российским лизингодателям. Подчеркивается, что все самолеты «имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации» России.

Напомним, Европа запретила РФ покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков. Зачастую самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом. Президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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