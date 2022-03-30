Канада к 2035 году собралась продавать только электромобили

К 2035 году в Канаде прекратят продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, сообщил глава правительства страны Джастин Трюдо.

Трюдо обещал, что к 2026 году не менее 20% «продаваемых автомобилей в Канаде будут иметь нулевой выброс» СО2 от их двигателей в атмосферу; к 2030 году – не менее 60% «всех продаваемых личных автомобилей»; к 2035 году «каждый продаваемый автомобиль будет таким».

Власти страны собираются стимулировать жителей Канады покупать электроавтомобили, а также вкладывать средства в инфраструктуры по их обслуживанию. Планируется выделить как минимум 2,31 млрд долларов США для реализации этих планов, передает ТАСС.

Кроме того, к 2030 году в Канаде хотят сократить выбросы CO2 не на 30%, а на 40% ниже показателей 2005 года.

Напомним, США, Канада и Великобритания активно давят на ЕС, чтобы он решился остановить закупки российских нефти и газа.

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