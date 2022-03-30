Лавров прибыл в Китай
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Туньси, где пройдет министерская конференция государств – соседей Афганистана, сообщило российское ведомство.
В среду Лавров встретится с руководителем МИД Китая Ван И, а также проведет переговоры с другими зарубежными коллегами, передает ТАСС.
Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве, передает РИА «Новости».
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