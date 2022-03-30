 

Лавров прибыл в Китай

30.03.2022, 4:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Туньси, где пройдет министерская конференция государств – соседей Афганистана, сообщило российское ведомство.

В среду Лавров встретится с руководителем МИД Китая Ван И, а также проведет переговоры с другими зарубежными коллегами, передает ТАСС.

Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве, передает РИА «Новости». 

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Против задержанных в Минске украинских волонтеров открыли уголовное дело

04.03 / Группа “НеАнгелы” прекратила свое существование

15.10 / На ипотеку для многодетных предложено выделить дополнительно 5,5 млрд рублей

13.08 / Цыбульский поддержал идею создания Арктической лиги КВН

27.11 / Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и “Аль-Каиды”

08.11 / Жители Одессы потребовали снести памятник Екатерине II

25.09 / Украинские и английские десантники форсировали Днепр

10.01 / Создан более эффективный способ получения биотоплива

09.09 / В РФ стартовала третья фаза клинических исследований вакцины «Спутник V»

18.09 / Жириновский предложил продать за миллиард тело Ленина вместе с мавзолеем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика