Вучич сравнил напряжение перед переговорами с Путиным и Байденом

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ему легче вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, чем с американским лидером Джо Байденом.

Вучич сказал, что «напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом». По его словам, на переговорах с Путиным «нет давления по вопросу Косово». Как рассказал президент Сербии, с российским лидером он встречался 19 раз, это «были разные разговоры».

«Тяжелее всего, когда он был очень тихий. Это было, думаю, два раза из всех наших 19 разговоров. Но это было давно, сейчас у нас состоялся полностью открытый разговор 25 ноября», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

Напомним, в ноябре на переговорах Путина и Вучича было решено, что Сербия будет покупать российский газ по 270 долларов, то есть по самой низкой цене в Европе, если не считать Белоруссии. Это «невероятная», по оценке Вучича, цена, узнав о которой директор «Сербиягас», по президентскому свидетельству, «прыгал от счастья».

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