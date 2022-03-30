Россия указала на перевозку оружия украинскими военными на машинах DHL

Оружие на Украине могут перевозить на автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также на машинах с медицинской символикой, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании СБ ООН Небензя заявил: «Из публикаций в интернете видно, что в руках Вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений». Кроме того, РФ не исключает, что «вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», могут ввозить на Украину «из сопредельных государств под прикрытием автомобилей» ООН, ОБСЕ и машин «с медицинской символикой», передает ТАСС.

«Надеюсь, вы понимаете, какой репутационный ущерб такой сценарий нанес бы всем международным структурам, которые скрывают факты подобного использования автомобилей со своей символикой», – приводит его слова РИА «Новости».

Небензя также сказал, что РФ ждет разъяснений в связи с информацией об использовании автомобиля ООН с номером DP 210015 украинскими националистами в своих боевых действиях. Он отметил «продолжающиеся случаи изъятия автомобилей с символикой ООН вооруженными силами Украины». Как сообщил Небензя, «хорошо, что секретариат (ООН) наконец признал имевшее место соответствующее правонарушение в Харькове и Мариуполе».

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ не создают опасности для гражданского судоходства в районе Украины, а «для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море создан гуманитарный коридор».

Россия также выразила обеспокоенность «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения. В частности, он указал на похищение СБУ гражданской активистки Елены Бережной, а также аналогичные сообщения о судьбе оппозиционного политика Василия Волги, политолога Дмитрия Джангирова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, журналиста и публициста Дмитрия Скворцова, историка и публичного деятеля Александра Каревина, публициста и телеведущего Яна Таксюра, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева. Кроме того, СБУ провела обыск у политолога Михаила Погребинского.

Небензя заявил, что попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба. Он подчеркнул, что «реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах».

Он добавил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки может только отказ от незаконных односторонних ограничительных мер.

Напомним, украинские войска активно используют гражданские объекты в военных целях. При этом мэр Николаева Александр Сенкевич фактически подтвердил размещение украинской артиллерии в городе. Он высмеял призывы жителей убрать артиллерию ВСУ из города.

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