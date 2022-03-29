 

В Росатоме разработали новый материал для теплозащиты космических аппаратов

29.03.2022, 20:04, Новости дня
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Российские ученые создали новый композитный материал для стратегических отраслей промышленности, он подойдет для агрессивных сред с высокой температурой, сообщили в «НИИграфит» (входит в Росатом).

Новый углеволокнит может использоваться в производстве изделий для атомной и нефтегазовой отраслей, автомобильной, авиационной и даже космической промышленности, указали разработчики, передает ТАСС.

Новый материал, незаменим для производства деталей, которые работают в агрессивных средах при высоких температурах, отметили в «НИИграфит». Его преимущества – в улучшенных технологических и экологических характеристиках. В отличие от композитов предыдущего поколения, новый материал кратковременно устойчив к высоким температурам.

Такие композиты широко применяются в качестве материала для изготовления рабочих колес центробежных насосов и лопаток компрессоров, работающих продолжительное время в агрессивных средах. Также его можно использовать в качестве теплозащитного материала в изделиях, работающих кратковременно при высоких температурах, а также в обтекающем потоке горячего газа, например, для теплозащиты космических аппаратов.

Сырье для материала – это российский углеродный войлок, что важно для импортозамещения.

Ранее российские ученые создали технологию, позволяющую заменить одну из самых дорогостоящих операций в нефтяной отрасли, – отбор керна при бурении скважин, разработка получила одобрение на патент.

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