В РФ стал популярным флешмоб «Давай, до свидания!»

Слова репера Тимати «Давай, до свидания!», которые он произнес на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, вылились во флешмоб по всей стране, активисты наклеивают наклейки со словами на магазины ушедших из РФ брендов.

Были заклеены витрины магазина Louis Vuitton в Москве. 21 марта наклейки появились в Москве на ресторанах «Макдоналдс», магазинах Cartier и Bottega Veneta. Наклейки можно увидеть также на кафе Starbucks на Арбате и магазине Cartier в Столешниковом переулке. Также надпись появилась в Москве прямо напротив американского посольства, а 24 марта наклейки стали видны на витринах магазина Cartier в Санкт-Петербурге, информирует Lenta.ru.

18 марта Тимати, выступая на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, сказал, что сейчас непростое время, «многие западные бренды развернулись и ушли».

«Да, безусловно, мы живем в непростое время, многие западные бренды развернулись и ушли. Многие люди переживают, но есть те люди, для которых открылись безграничные возможности наконец-то вывести на рынок российский продукт. А западным брендам мы скажем: «Давай, до свидания!» – призвал Тимати.

Ранее автопробег в поддержку спецоперации на Украине прошел в станице Гиагинской в Адыгее. Организованная колонна из трех десятков автомобилей проехала по главным улицам райцентра. На автомобилях были размещены литера «Z», флаги РФ и символика патриотической направленности. По окончании мероприятия на главной площади станицы состоялся масштабный флешмоб. Автомобили построились в виде буквы Z – символа военной операции по защите жителей Донбасса.

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