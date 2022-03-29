Стало известно о блокировке счетов посольства Польши в Москве
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Есть информация о блокировке счетов польского посольства в Москве в качестве ответной меры на такой же шаг Варшавы, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
«Работать можно еще в течение некоторого времени за счет тех резервов, которые у нас остаются, но до бесконечности это продолжаться не может. Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольства РФ в Польше и неизбежно посольства Польши в Москве», – сообщил Андреев в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что во вторник появилось сообщение, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве.
Ранее Андреев заявлял, что Польша заморозила счета посольства РФ в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято.
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