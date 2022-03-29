Мединский: Минобороны разъяснит деэскалацию на Киевском и Черниговском направлениях

Генштаб ВС РФ в скором времени объяснит притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях на Украине, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

«В заявлении Министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генеральный штаб огласит в ближайшее время. Что будет означать притормаживание или деэскалацию конфликта на двух направлениях», – отметил Мединский.

Видео с выступлением опубликовано в Telegram-канале RT.

Ранее Министерство обороны РФ решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.

В ходе переговоров РФ получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.

Он отмечал, что РФ предлагает провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.

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