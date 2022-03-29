Байден разъяснял заявление о Путине по шпаргалке

Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине. На фотографию, которую выложил в Twitter корреспондент агентства Рейтер, попала шпаргалка с заранее согласованными вопросами и заготовленными ответами на них, которые подтверждали неизменность позиций США.

«Я выражал моральное возмущение, которое испытывал к действиям этого человека», – говорится в тезисах для разъяснения слов Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин более не может оставаться у власти.

Вопросы, прозвучавшие накануне в Белом доме, и ответы на них в целом соответствовали содержанию шпаргалки.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент РФ Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.

Ранее Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте РФ Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в РФ или же «смену режима».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента РФ выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента РФ вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.

В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте РФ были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.

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