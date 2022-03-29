Мишустин заявил о новом пакете контрсанкций

Российское руководство готовит очередной пакет контрсанкций в отношении недружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ.

«Мы реализуем меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом [Владимиром Путиным]. Часть из них поступает в Думу, а ряд решений выпускаем постановлениями правительства. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций – рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее», – цитирует Мишустина ТАСС.

Он добавил, что правительство проводит встречи с законодателями в преддверии отчета, чтобы вместе обсудить текущие планы, обозначить путь их реализации, рассмотреть задачи, наиболее важные для страны в текущей ситуации.

Ранее Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России.

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