Прибалтийские послы вызваны в МИД
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В МИД во вторник вызваны три прибалтийских посла в связи с решением РФ о высылке их дипломатов по принципу взаимности.
«К 12.00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», – приводит РИА «Новости» слова источника.
Накануне МИД объявил о высылке трех дипломатов Словакии.
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