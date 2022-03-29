Прибалтийские послы вызваны в МИД

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29.03.2022, 10:50, Новости дня
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В МИД во вторник вызваны три прибалтийских посла в связи с решением РФ о высылке их дипломатов по принципу взаимности.

«К 12.00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Накануне МИД объявил о высылке трех дипломатов Словакии.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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