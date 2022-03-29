 

Эрдоган призвал установить режим прекращения огня на Украине

29.03.2022, 9:25, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и РФ призвал установить режим прекращения огня.

Эрдоган сообщил также, что Турция готова оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорных делегаций РФ и Украины, передает ТАСС.

Также он заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что «пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат», продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно, передает РИА «Новости».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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