Эрдоган призвал установить режим прекращения огня на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и РФ призвал установить режим прекращения огня.

Эрдоган сообщил также, что Турция готова оказать всю необходимую поддержку для упрощения работы переговорных делегаций РФ и Украины, передает ТАСС.

Также он заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что «пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат», продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно, передает РИА «Новости».

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