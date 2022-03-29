 

Япония призвала компании не расплачиваться за российский газ рублями

29.03.2022, 5:48, Новости дня
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Токио обратится к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в рублях при поступлении подобных запросов от Москвы, сообщил генеральный секретарь кабинета министров островного государства Хирокадзу Мацуно.

«На данный момент не известно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из РФ под требование об уплате в рублях. Тем не менее в соответствии с договоренностями на уровне Группы семи (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», – приводит слова генсека кабмина Японии ТАСС.

Накануне постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что отказ Европы от газа и нефти из РФ станет «в известной степени самоубийственным».

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