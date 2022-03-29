Полиция мексиканского Канкуна проверяет сообщение о стрельбе в аэропорту

Служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о том, что в аэропорту курортного мексиканского города Канкун произошла перестрелка, информации о пострадавших нет, сообщил начальник региональной полиции Лусио Эрнандес Гутьеррес.

«Служба спасения получила вызов о выстрелах из огнестрельного оружия в терминале 3 аэропорта Канкун. Все власти на месте, на данный момент нет информации о раненых, используемом оружии или других признаках, подтверждающих этот факт. Идет проверка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Эрнандеса в соцсетях.

Тем временем пользователи соцсетей публикуют видео из аэропорта с комментариями о стрельбе. На кадрах видна паника в терминале и на парковке у здания, люди разбегаются, но звуков выстрелов не слышно.

СМИ сообщают, что в аэропорту из-за возможной стрельбы задействован режим «красной угрозы».

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