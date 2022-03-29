Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск № 17)

1) «Город пуст, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в остальном жизнь у оставшихся в столице идет нормально», – сообщает дипломат из Словении Боштьян Лесьяк, которого Любляна направила в Киев в качестве временного поверенного. При этом посол республики – Томаш Менчин – в Киев не торопится. Он остается в польском Жешуве, который превратился в одну из главных баз НАТО, работающих в интересах ВСУ. То есть отправка Лесьяка к берегам Днепра – некий «пробный шар» для проверки реального положения дел в Киеве.

1) «Город пуст, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в остальном жизнь у оставшихся в столице идет нормально», – сообщает дипломат из Словении Боштьян Лесьяк, которого Любляна направила в Киев в качестве временного поверенного. При этом посол республики – Томаш Менчин – в Киев не торопится. Он остается в польском Жешуве, который превратился в одну из главных баз НАТО, работающих в интересах ВСУ. То есть отправка Лесьяка к берегам Днепра – некий «пробный шар» для проверки реального положения дел в Киеве.

2) Что касается жизни киевлян, то она действительно протекает более-менее спокойно. С понедельника заработала кольцевая электричка, которая связывает оба берега. Также в онлайн-режиме заработали школы и некоторые вузы. Торговые сети функционируют стабильно.

С другой стороны, в столице завершается отопительный сезон. По мнению киевлян, такой шаг выглядит преждевременным и говорит о жесткой экономии ресурсов со стороны энергогенерирующих компаний.

3) В то же время на подступах к Киеву идут бои разной степени интенсивности. Местные власти сообщают об «освобождении Ирпеня», однако доверять этой информации сложно по целому ряду причин. Во-первых, взятие под контроль столь крупного города должно сопровождаться крайне интенсивными боями внушительных масштабов. Подтверждений этому нет. Даже косвенных.

Во-вторых, чтобы «освободить» Ирпень – его сперва надо потерять. Но ВС РФ не сообщали о контроле над городом. Даже намеков не было.

В-третьих, источники сообщают, что силы ВСУ и нацбатов время от времени перемещаются по серой зоне, выдавая это за решительную перемогу. Ранее, напомню, аналогичные «освобождения» мы наблюдали в случае с Макаровым и Бучей.

На других направлениях особых изменений нет: на правом берегу по линии Макаров – Бышев время от времени происходят перестрелки с использованием артиллерии, а на левом берегу в районе Броваваров и Борисполя по-прежнему идет сосредоточение войск и техники с обеих сторон.

Внешний контур

1) Западные политики и пресса заняты тем, что несколько дней подряд критикуют и опровергают главу Белого дома из-за серии неосторожных высказываний во время выступления в Варшаве. К этому процессу подключились Макрон, Шольц, Белый дом, Госдеп, и затем лично Байден.

Кроме того, Байдену пришлось опровергнуть свое же заявление относительно отправки войск США на Украину. Если добавить к этому падающие рейтинги, скандалы вокруг сына Хантера и биолабораторий, а также проблемы с инфляцией и энергетикой – на горизонте появятся республиканцы, которые все чаще обсуждают тему возможного импичмента.

2) Вторая проблема Запада после Байдена – решение РФ продавать газ за рубли. Коллеги уже писали о том, что Европа сейчас проходит пять стадий принятия неизбежного – и это неизбежное, судя по всему, наступит 31 марта, когда Москва представит документ, определяющий порядок перехода с евро на рубль при продаже топлива.

Далее, скорее всего, развитие событий будет следующим. Европейские компании получат от Москвы проекты изменений в существующие контракты. Также им дадут время на ознакомление с документами и принятие решений. Кто не решится – автоматически останется без прямых поставок топлива из РФ со всеми вытекающими экономическими и политическими последствиями.

Возможны и компромиссные варианты. Например, несколько стран ЕС согласятся перейти на рубль и нарастят закупки газа таким образом, чтобы излишки продать своим соседям подороже. Кроме того, возможны спотовые закупки газа на биржах. Но даже компромиссные варианты едва ли позволят ЕС спокойно подготовиться к следующей зиме.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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