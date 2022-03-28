 

Эксперт назвал уязвимые места обороны комбината «Азовсталь»

28.03.2022, 22:45, Новости дня
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«Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».

«У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – отметил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.

«Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.

Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.

Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.

В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.

Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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