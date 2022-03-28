Мусоровоз дважды провалился под асфальт под Пермью

В Закамске мусоровоз дважды провалился на дороге из-за коммунальной аварии на коллекторе, ведутся работы по его поднятию, водоснабжение потребителей не нарушено, сообщили в ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».

В соцсетях и СМИ появилась информация, что в выходные объезжавший контейнерные площадки мусоровоз провалился задним колесом в яму на асфальтовой дороге у жилых домов в Закамске. Водитель успел выпрыгнуть из машины и не пострадал. После ЧП мусоровоз на время оставили на обочине. Однако он вновь провалился под асфальт, теперь передней частью.

«В субботу, 26 марта, мусоровоз, стоявший на обочине проезжей части, попал в поврежденный коллектор. Ведутся работы по поднятию транспортного средства», – приводит РИА «Новости» комментарий компании «Новогор-Прикамье».

Уточняется, что разрушился магистральный железобетонный коллектор, который проходит под техническим проездом по улице Торговой в Закамске, место аварии было огорожено, а улица Торговая в районе дома под номером 20 перекрыта для проезда транспорта.

«Специалисты «Новогора» провели мероприятия, чтобы сточные воды не выходили на поверхность. Все потребители с водой. Готовятся работы по обследованию поврежденного участка коллектора, после чего будет принято решение о методе восстановления целостности коллектора», – отметил представитель компании.

Он также добавил, что авария произошла из-за постепенного разрушения верхнего свода коллектора: его вымывание привело к проседанию асфальтового покрытия и провалу грунта.

Магистральный коллектор действует с 1974 года и перекачивает стоки на насосную станцию «Правый берег».

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