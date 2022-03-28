 

Власти РФ назвали срок стабилизации поставок бумаги

28.03.2022, 9:23, Новости дня
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Поставки офисной бумаги в РФ стабилизируются к середине апреля, спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, заверили в Минпромторге.

«Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг», – говорится в официальном Telegram-канале «Объясняем.рф» со ссылкой на министерство.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в РФ работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.

«С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства», – пояснили в Минпромторге.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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