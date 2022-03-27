Маск серьезно задумался о создании новой соцсети

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети.

«Илон Маск, Вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима», – написал один из пользователей Twitter, передает РИА «Новости».

«Я серьезно над этим думаю», – ответил ему Маск.

Ранее американская компания SpaceX повысила цены на свои услуги широкополосного доступа в интернет через спутниковую систему Starlink как на выделенные запуски, так и на запуски в режиме совместного использования.

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