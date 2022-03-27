 

Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25

27.03.2022, 9:19, Новости дня
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов штурмовиками Су-25 по военным складам украинских военных.

Отмечается, что ударом были уничтожены боеприпасы и вооружение ВСУ. На видео демонстрируется ночной взлет Су-25 и запись с прицела самолета – он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами. Также представлены кадры объективного контроля поражения – БПЛА снимает попадание по объекту, передает РИА «Новости».

«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях», – рассказали в Минобороны.

Ранее в Сети было опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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