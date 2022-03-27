 

В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя более 600 человек

27.03.2022, 9:19, Новости дня
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За минувшие сутки из Мариуполя в Донецкую Народную Республику эвакуировали более 600 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики.

«За минувшие сутки, с 08.00 26 марта до 08.00 27 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 627 человек, включая 146 детей», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости». 

Тем временем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 09.15 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров. 

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров», – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что житель, выбравшийся из Мариуполя, рассказал, что украинские власти пытались проводить декоммунизацию и цензуру в стране.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.

Неделю назад в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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