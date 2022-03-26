 

Украинский офицер рассказал о попытках украинских военных покинуть Мариуполь

26.03.2022, 16:15, Новости дня
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Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, пытавшийся покинуть Мариуполь, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.

«Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами», – сказал он, добавив, что не знает, кто из военных его батальона еще остался в городе, передает РИА «Новости».

По его словам, позиции людей, с которыми они были, последние были в районе порта в Мариуполе.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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