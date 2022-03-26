 

Глава Минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции по санкциям против России

26.03.2022, 9:15, Новости дня
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Глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.

«Я не поеду на встречу глав минобороны группы V4 в Будапеште (30-31 марта). Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь», – передает РИА «Новости» ее слова.

По словам Черноховой, остальные главы минобороны группы V4 должны сами решить, ехать ли им в Будапешт.

Более того, стало известно, что Венгрия отказалась направлять вооружение для украинского правительства и запрещает переправку оружия для Украины через свою территорию.

Ранее стало известно, что Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией.

США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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