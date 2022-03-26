Врач перечислила необходимые после волны COVID-19 исследования

В РФ снизилась заболеваемость COVID-19, противоэпидемические ограничения постепенно снимаются. Тем людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, самое время пройти обследование и проверить, к каким последствиям привела болезнь, отметила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

Поскольку в первую очередь коронавирус наносил удар по легким человека, этому органу нужно уделить особое внимание, считает она.

«Если вы переболели коронавирусом и у вас была отдышка, быстрое сердцебиение, слабость и так далее, то надо проверить легкие. Мы за время пандемии уже привыкли, что их надо бесконечно много раз проверять с помощью компьютерной томографии. Сейчас тоже стоит это сделать, а также провести спирографию», – сказала Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

«Вторым надо проверить сердце. Любая вирусная инфекция имеет последствия для сердечно-сосудистой системы. Влияние идет не только на циркуляцию крови, но и на саму сердечную мышцу. Нередко после вирусных инфекций мы имеем осложнения, которые называются миокардит и эндокардит. Чтобы их выявить, надо сделать УЗИ сердца, эхокардиографию и записать ЭКГ», – посоветовала Романенко.

Кроме этого, врач напомнила о необходимости после COVID-19 особенно внимательно следить за артериальным давлением.

«Немаловажное значение для здоровья имеет измерение артериального давления. Наше плохое самочувствие и недомогание может быть связано с повышенным или пониженным давлением. Если вы измеряете свое давление, и оно больше 130/80, то надо записаться на прием к терапевту, и он определит дальнейший ход обследования. Низкое давление – это тоже повод обратиться к врачу», – добавила она.

Романенко советует также сдать общий анализ крови и проверить, нет ли анемии.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что COVID-19 способен спровоцировать диабет, фиброз легких и тиреоидит, которые не поддаются лечению и остаются навсегда.

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