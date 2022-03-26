Крупнейшие японские банки приостановили транзакции со Сбербанком в долларах

Крупнейшие японские банки, включая Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостанавливают с 26 марта, долларовые транзакции с российским Сбербанком в свете американских санкций против России, сообщило агентство Киодо.

В статье отмечается, что при совершении транзакций со Сбербанком японские финансовые учреждения используют американские корреспондентские банки, а так как с 26 марта вступает в силу запрет на осуществление любых транзакций с участием Сбербанка, то и какие-либо операции японской стороны с данным российским банком становятся невозможными, передает РИА «Новости».

В настоящее время неясно, будут ли также приостановлены транзакции со Сбербанком, проводимые в других валютах, однако Киодо отмечает, что ряд японских банков, в частности, Mitsubishi UFJ, придерживаются политики на осуществление операций в иностранной валюте только в долларах.

Ранее Сбербанк решил уйти с европейского рынка в текущей сложной обстановке, поскольку дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

Напомним, сразу после начала российской спецоперации, минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. Американское ведомство заявляло, что эти два банка – крупнейшие кредитные организации России, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов.

Позже минфин США разъяснил – американские санкции в отношении «Сбера» и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

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