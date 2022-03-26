Москвичам пообещали осадки и гололедицу

Облачная погода, снег с дождем, гололедица и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в субботу температура в столице будет от 7 до 9 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.

В Подмосковье в субботу ожидается от 5 до 10 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до 8 градусов мороза, передает ТАСС.

Ожидаются осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Ветер западный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Москве желтый уровень опасности будет действовать с 09.00 26 марта до 21.00 27 марта в связи с гололедицей и порывами ветра. В Подмосковье желтый уровень опасности будет действовать с 09.00 26 марта до 21.00 27 марта в связи с гололедицей и с 10.00 26 марта до 22:00 27 марта из-за сильных порывов ветра.

Напомним, в среду медведи проснулись в Московском зоопарке раньше срока.

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