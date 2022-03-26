 

Эквадор столкнулся с трудностями в поставках бананов в Россию

26.03.2022, 1:28, Новости дня
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Эквадорские производители бананов переживают трудности с поставками бананов в Россию из-за введенных против Москвы санкций, сообщила в пятницу на своем сайте газета The Wall Street Journal.

«На Россию приходится более 20% экспорта бананов из Эквадора. Две другие важные статьи эквадорского экспорта – свежие цветы и креветки – также предназначались России, четвертому крупнейшему рынку для поставок продукции не из нефтяного сектора», – передает ТАСС сообщение издания. По данным газеты, санкции против Москвы «вместе с заторами в европейских портах» вынудили транспортные компании остановить отправку грузов в Россию. Один из фермеров из южной части Эквадора рассказал, что недавно был вынужден просто бросить на дороге собранный урожай бананов весом около 20 тонн.

Похожие проблемы наблюдаются и у производителей говядины из Парагвая. «Этот кризис сильно отражается на нас, потому что Россия – наш второй крупнейший покупатель, а внутренний рынок не может освоить избыточный объем мяса», – рассказал изданию Педро Гальи, глава одной из парагвайских ассоциаций скотопромышленников.

Ранее ЕС решил блокировать возможные способы обхода санкций против России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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