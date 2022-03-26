Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из миномета
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.25 – н.п. Победа – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Там добавили, что ВСУ обстреляли также населенный пункт Горловка, выпустив 13 мин калибром 120 миллиметров.
По данным представительства, обстрел был произведен в 23.15 из населенного пункта Майорск.
О пострадавших и жертвах не сообщалось.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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