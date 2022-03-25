 

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

25.03.2022, 22:36, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, информирует пресс-служба правительства Армении.

«В ходе беседы была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, сложившаяся в зоне ответственности российских миротворцев в результате продвижения ВС Азербайджана. Премьер-министр Пашинян охарактеризовал ситуацию, как напряженную», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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