Президент Грузии выступила за автокефалию украинской церкви

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили высказалась за автокефалию украинской церкви. По ее словам, РФ «потеряла моральное право быть в единоверии с другими православными церквями», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нельзя не вспомнить сегодня о том, что сейчас в реальности рождается сильный, свободный народ Украины. Вероятно, в свое время и он будет удостоен автокефалии церкви», – сообщила она.

В пятницу в Грузии отмечают 105-ю годовщину автокефалии церкви страны. С 1801 года грузинская церковь существовала как часть российской.

Как сказала Саломэ Зурабишвили, грузинское государство не стало бы сильным и независимым без восстановления церковной автокефалии.

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