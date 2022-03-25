 

Губернаторы новой волны рассказали о мерах поддержки экономики регионов в условиях санкций

25.03.2022, 7:05, Новости дня
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Среди важных управленческих решений, принятых после наделения президентом РФ глав регионов дополнительными полномочиями по поддержке экономики и социальной сферы, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвали непосредственную поддержку людей и импортозамещение.

«Самое главное – непосредственное общение с людьми, которое никогда и никуда не должно уходить. Важно встречаться с разными аудиториями и общаться с ними. Особенно важно обсуждать происходящее сейчас с детьми, чтобы объяснять им, что происходит. Речь идет об обсуждении с детьми актуальной политической повестки с точки зрения государственного контекста и ответах на все возникающие у детей вопросы», – убежден губернатор города Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-эфир Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Развозжаев лично провел несколько уроков для школьников на тему актуальной политической повестки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам губернаторов, одно из важных направлений – поддержка бизнеса.

«Мы понимаем, кому нужна помощь, и будем поддерживать нашу промышленность. Выделяем дополнительные средства для поддержки малого и среднего бизнеса, готовим грантовую программу. Также поддерживаем фермеров, стараемся по максимуму выигрывать гранты Министерства сельского хозяйства. Помогаем с льготными кредитами. Не забываем и про наши предприятия ЖКХ, проавансируем им коммунальные платежи до конца года», – обозначил направления поддержки Максим Егоров. Он также отметил, что в этом году в регионе начал работу фонд поддержки промышленности.

Еще одно направление связано с поиском точек роста и развития экономики региона – импортозамещением и новыми торговыми возможностями.

«Для Севастополя текущая ситуация – дополнительный шанс для регионального развития в долгосрочной перспективе. На полуостров и в город могут прийти новые компании, развивать здесь свой бизнес и инфраструктуру. Главная задача сейчас, в краткосрочной перспективе – контроль над ценообразованием и недопущение спекуляций, связанных с ценами на товары», – поделился Михаил Развожаев.

Работа губернаторов новой волны в изменившихся экономических обстоятельствах подтверждает, что диалог власти, бизнеса и граждан – необходимое и важное условие для определения направлений регионального развития.

Напомним, что мониторинг деятельности губернаторов новой волны и депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом РФ Владимиром Путиным.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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