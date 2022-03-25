Пропавший под завалами шахты «Осинниковская» в Кузбассе найден погибшим

Спасатели извлекли из-под завалов на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело пропавшего накануне после обрушения горняка, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», – приводит текст сообщения ТАСС.

В четверг утром на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел внезапный выброс газа. В момент выброса угля и газа в шахте «Осинниковская» в Кузбассе под землей находились 119 человек, 118 из них удалось эвакуировать, еще один горняк не вышел на связь. Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение в шахте горных работ и начал расследование.

Шахта «Осинниковская» расположена на юге Кузбасса в городе Осинники, предприятие введено в эксплуатацию в 1932 году. Шахта является одной из самых глубоких в регионе. Входит в состав «Распадской угольной компании» – крупнейшего производителя коксующегося угля в России. Горно-металлургическому холдингу Evraz («Евраз») принадлежит 93,24% голосующих акций компании.

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