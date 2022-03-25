 

Пропавший под завалами шахты «Осинниковская» в Кузбассе найден погибшим

25.03.2022, 7:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спасатели извлекли из-под завалов на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело пропавшего накануне после обрушения горняка, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», – приводит текст сообщения ТАСС.

В четверг утром на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел внезапный выброс газа. В момент выброса угля и газа в шахте «Осинниковская» в Кузбассе под землей находились 119 человек, 118 из них удалось эвакуировать, еще один горняк не вышел на связь. Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение в шахте горных работ и начал расследование.

Шахта «Осинниковская» расположена на юге Кузбасса в городе Осинники, предприятие введено в эксплуатацию в 1932 году. Шахта является одной из самых глубоких в регионе. Входит в состав «Распадской угольной компании» – крупнейшего производителя коксующегося угля в России. Горно-металлургическому холдингу Evraz («Евраз») принадлежит 93,24% голосующих акций компании.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили

13.02 / Политика: Байден превратился в игрушку американских спецслужб

15.09 / Режиссер Быков: В фильме “Дурак” есть цитата: “Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто”. Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы

28.09 / “Укрзалізниця” не будет сотрудничать с немецкой Deutsche Bahn – Жмак

28.01 / Российские ученые придумали защищающие сменные фильтры для масок

20.10 / 1+1 – на Украине появился виртуальный «музей российской агрессии»

05.12 / Глава Минобороны Украины: Удваиваем наши усилия на пути к НАТО

16.07 / Песков оценил желание Трампа встретиться с Путиным в Нью-Йорке

22.09 / Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

13.02 / Блинкен обвинил Россию в подготовке провокации на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика