Байден предупредил о нехватке продовольствия в мире из-за событий на Украине

События вокруг Украины приведут к проблемам с продовольствием, цена санкций затронет не только Россию, но и Европу и США, сообщил президент США Джо Байден по итогам встречи лидеров G7.

«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», – цитирует ТАСС Байдена.

«Россия и Украина были житницами Европы, если говорить, например, о пшенице. Мы долго обсуждали этот вопрос в формате G7. США – третья страна по объему производства пшеницы, Канада – также ее крупный производитель. Мы говорили о том, как увеличить и быстрее распределять продовольствие, чтобы не допустить его нехватки. Мы также говорили о призыве к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия», – добавил президент США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентном продовольственном кризисе в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.

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